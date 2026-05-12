Dichiarazione precompilata Modello 730 del 2026 le scadenze e le novità
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online le dichiarazioni precompilate del Modello 730 per il 2026, relative ai redditi del 2025. Le scadenze per l’invio di questa dichiarazione sono state comunicate e saranno disponibili diverse novità rispetto agli anni precedenti. L’accesso alle dichiarazioni può essere effettuato tramite il portale ufficiale dell’ente, e le istruzioni sono state aggiornate per facilitare i contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet le dichiarazioni precompilate del Modello 730 per il pagamento delle imposte relative al 2025. Il modello è atteso da moltissimi contribuenti, perché permette, in modo semplice, di dichiarare allo Stato quanto si è guadagnato nel 2025, in modo che sia possibile verificare il corretto pagamento delle tasse, ma anche la corretta distribuzione delle detrazioni fiscali. La dichiarazione precompilata è sempre più diffusa e a partire dal 2026 utilizzerà sempre più dati di enti terzi per evitare al contribuente di dover apportare qualsiasi tipo di modifica. Esistono però scadenze precise entro le quali è necessario inviare la dichiarazione precompilata.🔗 Leggi su Quifinanza.it
ATTENZIONE 730 Precompilato 2026: Date, Scadenze e Novità da non perdere
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