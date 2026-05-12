L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato online le dichiarazioni precompilate del Modello 730 per il 2026, relative ai redditi del 2025. Le scadenze per l’invio di questa dichiarazione sono state comunicate e saranno disponibili diverse novità rispetto agli anni precedenti. L’accesso alle dichiarazioni può essere effettuato tramite il portale ufficiale dell’ente, e le istruzioni sono state aggiornate per facilitare i contribuenti.

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet le dichiarazioni precompilate del Modello 730 per il pagamento delle imposte relative al 2025. Il modello è atteso da moltissimi contribuenti, perché permette, in modo semplice, di dichiarare allo Stato quanto si è guadagnato nel 2025, in modo che sia possibile verificare il corretto pagamento delle tasse, ma anche la corretta distribuzione delle detrazioni fiscali. La dichiarazione precompilata è sempre più diffusa e a partire dal 2026 utilizzerà sempre più dati di enti terzi per evitare al contribuente di dover apportare qualsiasi tipo di modifica. Esistono però scadenze precise entro le quali è necessario inviare la dichiarazione precompilata.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dichiarazione precompilata Modello 730 del 2026, le scadenze e le novità

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ATTENZIONE 730 Precompilato 2026: Date, Scadenze e Novità da non perdere

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