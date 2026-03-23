Tentato omicidio a Roma | sequestrato nella roulotte torturato e violentato dall' ex compagno

Una notte di terrore consumata in una roulotte. Un 34enne brasiliano picchiato, minacciato violentato e sequestrato per ore dall'ex compagno. Un incubo vissuto nella zona sud della Capitale in zona Laurentino, con un 50enne fermato per tentato omicidio, sequestro di persona e violenza sessuale. Un quadro drammatico, che ha preso corpo in una manciata di secondi. La vittima è stata avvicinata dall'ex armato di coltello. Con la lama in pugno ha costretto il 34enne a salire in una roulotte parcheggiata poco distante. Una volta varcata la soglia di quel piccolo spazio, l'uomo è stato immobilizzato dal suo aguzzino. Da lì la situazione è precipitata in maniera drammatica: aggredito con calci, pugni, un bastone e un seghetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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