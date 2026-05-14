A Prato, un uomo è stato sequestrato, seviziato e minacciato di morte a causa di un debito di 10.000 euro. L'episodio si è verificato nel centro della città e si è concluso con una chiamata in videoconferenza che ha coinvolto il Pakistan. Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire l'intera vicenda, che ha comportato violenze e intimidazioni nei confronti della vittima. Nessuno è stato ancora formalmente accusato o arrestato.

PRATO – Un incubo fatto di sequestro, torture e minacce di morte, iniziato nel cuore del distretto pratese e finito in Pakistan attraverso la crudeltà di una videochiamata. La Squadra Mobile di Prato ha arrestato quattro uomini di nazionalità pakistana – di 59, 42, 42 e 37 anni – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze. Le accuse sono pesantissime: sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura, rapina e lesioni aggravate. I fatti risalgono ai primi giorni di febbraio, quando un connazionale degli arrestati è stato prelevato e segregato per circa quarantott’ore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Prato, sequestrano e seviziano un uomo per un debito da 10mila euro

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