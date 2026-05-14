Prato per la Vita 2026 la tappa di Iolo

Il circuito “Prato per la Vita 2026” ha fatto tappa a Iolo il 14 maggio 2026, coinvolgendo partecipanti di diverse età in un evento che combina attività fisica, incontri sociali e azioni di solidarietà. La manifestazione si è svolta in modo indipendente, con la presenza di volontari e organizzatori che hanno coordinato le diverse iniziative lungo il percorso. La giornata ha visto anche la partecipazione di cittadini e appassionati, che hanno preso parte alle varie attività proposte.

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Prato, 14 maggio 2026 – Il circuito “Prato per la Vita 2026” ha fatto tappa a Iolo confermando ancora una volta la forza di una formula che unisce movimento, socialità e solidarietà. La quarta serata della manifestazione itinerante è stata organizzata dal GS Le Lumache con partenza libera dalle ore 19.15 su percorsi di Km 8 e Km 4. Il progetto, promosso in collaborazione con le società podistiche del territorio sotto l’egida del Comitato Uisp di Prato, continua a portare ogni settimana centinaia di appassionati nelle varie frazioni e realtà cittadine. Saranno complessivamente dodici gli appuntamenti serali di questa edizione, con una formula ormai consolidata e molto apprezzata dai podisti pratesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato per la Vita 2026, la tappa di Iolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Prato per la Vita 2026 fa tappa al PoggettoPrato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione “Prato per la Vita 2026”, il circuito podistico serale itinerante organizzato... Prato per la Vita, la tappa di San Giorgio a ColonicaPrato, 7 maggio 2026 – Secondo appuntamento per “Prato per la Vita”, il circuito podistico solidale che continua a raccogliere partecipazione e... Prato per la Vita 2026 fa tappa al PoggettoPrato, 11 maggio 2026 – Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione Prato per la Vita 2026, il circuito podistico serale itinerante organizzato in collaborazione con le società del territorio s ... lanazione.it Prato, sangue in centro per difendere la collega: 23enne in fin di vita dopo una coltellata al cuore, fermato un sedicenne x.com Prato per la vita, la terza tappa al PoggettoL’appuntamento fra podismo e solidarietà con la Uisp al Parco della Piana. Le foto di Regalami un Sorriso ... msn.com Com'è vivere una vita da upper middle class a Londra? reddit