Prato misteri e omicidi | il caso Luca Martinelli alla Lazzerini

A Prato, si indaga su un omicidio avvenuto presso una villa isolata, dove è stato trovato il corpo di una donna. La scena del delitto si trova in una zona nascosta e poco frequentata della città. La vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stata scoperta in circostanze ancora da chiarire. La polizia sta esaminando le prove per capire cosa potrebbe aver portato all’omicidio e cosa si celasse dietro la posizione della villa.

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? Punti chiave Cosa nascondeva la villa isolata dove fu rinvenuto il corpo?. Chi era la donna vittima dell'omicidio nelle ombre di Prato?. Come ha fatto il maresciallo Chilleri a scovare la verità?. Perché i segreti della famiglia Mannori minacciavano la rispettabilità cittadina?.? In Breve Presentazione di La casa del vizio venerdì 15 maggio alle ore 18 alla Lazzerini. Dialogo tra l'autore Luca Martinelli e il giornalista Federico Berti. Prossimi appuntamenti il 22 maggio con Abu Muslim e il 12 giugno con Rosa Matteucci. Collaborazione culturale tra la Biblioteca Lazzerini e la Libreria Gori di Prato. Venerdì 15 maggio alle ore 18 la Biblioteca Lazzerini ospiterà Luca Martinelli per presentare il romanzo La casa del vizio, terzo appuntamento della rassegna Incontri con autrici e autori nata dalla collaborazione con la Libreria Gori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Prato, misteri e omicidi: il caso Luca Martinelli alla Lazzerini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ardea, Luca Vita e Niko Martinelli aderiscono al Partito DemocraticoArdea, 28 marzo 2026 – Il Partito Democratico riconquista una rappresentanza in Consiglio comunale ad Ardea. Anziani morti in ambulanza, all’autista Luca Spada contestati 6 omicidiSono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver...