Anziani morti in ambulanza all’autista Luca Spada contestati 6 omicidi

La procura di Forlì ha contestato sei reati di omicidio all’autista di un’ambulanza, accusato di aver causato la morte di anziani durante i trasporti. Gli episodi sono avvenuti durante i servizi di emergenza e sono al centro di un procedimento giudiziario. Le accuse riguardano la responsabilità di Spada nelle morti di pazienti anziani trasportati in ambulanza. La vicenda è ora al vaglio degli inquirenti.

Sono sei gli omicidi di anziani contestati dalla procura di Forlì a Luca Spada, l’autista di ambulanze arrestato sabato con l’accusa di aver provocato la morte dell’85enne Deanna Mambelli, alla quale, secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe iniettato aria tramite un catetere venoso il 25 novembre 2025. Lo ha spiegato il Procuratore della Repubblica di Forlì Enrico Cieri durante una conferenza stampa, spiegando che a Spada vengono contestati in tutto gli omicidi di sei anziani. Per la morte della 85enne Deanna Mambelli, oggetto della misura, i pm indicano anche la premeditazione, ipotesi che la gip Ilaria Rosati però non ravvisa. La gip ha disposto la misura cautelare solo per il caso di Mambelli.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anziani morti in ambulanza, all’autista Luca Spada contestati 6 omicidi Morti in ambulanza a Forlì, l'autista Luca Spada nega omicidi: l'ipotesi della siringa dopo l'embolia sospettaLuca Spada, dipendente della Croce Rossa di Forlimpopoli, nega le accuse di omicidio volontario continuato, aggravato dalla premeditazione. Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista Luca Spada: 6 i decessi sospettiE’ stato arrestato a Forlì Luca Spada , il 27enne autista di mezzi di soccorso sospettato di aver ucciso vari pazienti durante trasporti in ambulanza...