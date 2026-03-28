Ardea Luca Vita e Niko Martinelli aderiscono al Partito Democratico

Il Partito Democratico ha ottenuto due seggi nel Consiglio comunale di Ardea, grazie all’adesione di Luca Vita e Niko Martinelli. La decisione è stata comunicata il 28 marzo 2026, segnando un cambiamento nelle forze politiche presenti nell’assemblea cittadina. Entrambi i nuovi rappresentanti si sono uniti al partito e sono stati ufficialmente inseriti nell’organizzazione consiliare.

Ardea, 28 marzo 2026 – Il Partito Democratico riconquista una rappresentanza in Consiglio comunale ad Ardea. I consiglieri comunali Luca Vita e Niko Martinelli hanno ufficializzato la loro adesione al partito, sancendo l’inizio di una nuova fase politica per la città. Non si tratta di un semplice passaggio formale, ma dell’esito di un percorso di confronto iniziato mesi fa e incentrato sulle priorità per il futuro del territorio. Con questa scelta, il PD rafforza la propria presenza in aula e si propone come protagonista di un’alternativa credibile all’attuale amministrazione. Il Partito Democratico di Ardea torna in Consiglio Comunale. “La... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Partito Democratico, chiuso il tesseramento: aderiscono tre nuovi sindaciIl 31 dicembre si è chiusa la campagna di adesione al Partito Democratico per l’anno 2025 con 269 nuovi iscritti che, insieme ai 1. Leggi anche: Elezioni provinciali Salerno, De Luca: “Risultato positivo per il Partito Democratico”