Un giovane cameriere di 23 anni è stato accoltellato al cuore lunedì sera in piazza Mercatale, di fronte al ristorante dove aveva appena concluso il turno. Trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare eventuali responsabili.

PRATO – Restano gravi, ma stabili, le condizioni del cameriere di 23 anni accoltellato al cuore lunedì sera (11 maggio) in piazza Mercatale, proprio davanti al ristorante dove aveva appena terminato il turno di lavoro. Il giovane, Jacopo, si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata al reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Careggi a Firenze dove, secondo le ultime informazioni, starebbe rispondendo positivamente alle terapie. La sopravvivenza del giovane è legata a un vero e proprio miracolo della sanità pubblica toscana, come sottolineato dal governatore Eugenio Giani. Jacopo è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato già in arresto cardiaco: una condizione che solitamente non lascia scampo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Grave ma risponde alle cure il cameriere 23enne accoltellato a Prato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Accoltellato perché difende una collega dalle molestie, grave un 23enne a Prato: due arrestati, uno è minorenneÈ in gravissime condizioni il ragazzo di 23 anni che nella notte è stato accoltellato nel centro storico di Prato, in piazza Mercatale.

Prato, 23enne accoltellato in piazza Mercatale: è in condizioni gravissimeABBONATI A DAYITALIANEWS L’aggressione nella notte nel centro città Un ragazzo italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni cliniche gravissime...

Argomenti più discussi: Transizione ecologica in grave ritardo; Deucravacitinib nella psoriasi, nella real life italiana efficacia rapida e benefici nelle sedi difficili #SIDeMaST2026; Marquez e il grave incidente a Le Mans, ha un problema neuromuscolare: Cerco di sopravvivere, il corpo non risponde; Cuba sotto assedio, ma non piegata: la risposta della Rivoluzione alle minacce di Trump (Editoriale di Luciano Vasapollo).

Scramma di Google(TG:e10838).bcx - Results on X | Live Posts & Updates x.com