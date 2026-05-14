Firenze, 14 maggio 2026 – "Come sta Iacopo?” Queste, più o meno, le parole pronunciate dal 16enne che nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio ha colpito con una coltellata al cuore Iacopo Cerbai, il 23enne di Vaiano che lavora come cuoco in un ristorante di piazza Mercatale a Prato. Il minore, attualmente in carcere, non ha risposto al giudice, ma al suo avvocato ha chiesto quali fossero le condizioni del ragazzo che aveva accoltellato durante un tentativo di rapina. Non andava a scuola. Il minore, che quella sera si trovava in compagnia di un 27enne originario dell’Honduras, è stato interrogato nel carcere minorile di Firenze, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Come sta Iacopo?” Giovane accoltellato a Prato, il 16enne che l’ha aggredito chiede di lui dal carcere

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