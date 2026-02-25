Sabato 21 marzo 2026 pizzata di socializzazione e nuove conoscenze a Porcia

?? Buongiorno, community di Oj Eventi Single! State pensando da un po' che avreste voglia di uscire, fare nuove amicizie per cambiare la routine e avere nuovi stimoli??? Abbiamo l'occasione che fa per voi! Un sabato sera in compagnia di persone nuove che hanno voglia di conoscersi e di trascorrere qualche ora in relax, lontano dallo stress. Che aspettate? Prenotate il vostro sabato sera all'insegna della spensieratezza!Importantissimo??Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo ad Anthony al 3488781211. Il locale NON è l'organizzatore dell'evento, ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.Come funziona???Ritrovo:?? Il ritrovo è previsto alle 20:15 presso Pizzeria Glamour. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Leggi anche:

Pizzata di socializzazione nel giorno di San Valentino

Bookcrossing day, sabato 21 marzo a Fornio

Temi più discussi: Concerti da vedere a Bologna nel 2026; Referendum costituzionale confermativo 22-23 marzo 2026 - Voto assistito e voto al domicilio; BILL-Biblioteca della Legalità | Incontro di Formazione a cura di Silvana Sola; Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo 2026.

Scioperi nel mese di marzo 2026: tutti gli orari e le dateIl mese di marzo 2026 si preannuncia problematico per chi viaggia. È in arrivo, infatti, una serie di scioperi e proteste che coinvolgeranno il settore dei treni, ma anche il trasporto pubblico locale ... meteo.it

La Sanremo si corre il 21 marzo la partenza ancora da PaviaPer il momento c’è la certezza della data, sabato 21 marzo 2026, ma rimane, ovviamente, l’assoluto riserbo sul percorso. La Milano-Sanremo partirà ancora, per la terza volta nella sua storia, da Pavia ... laprovinciapavese.gelocal.it

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo i Cantieri culturali alla Zisa ospitano il nuovo spettacolo di Rosario Palazzolo. ' https://www.balarm.it/GoNo - facebook.com facebook