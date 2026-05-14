Praiano Chambre and Jazz Music al via la stagione concertistica 2026

La stagione concertistica 2026 di Praiano Chambre and Jazz Music è iniziata, offrendo un calendario di eventi che si svolgeranno da maggio a ottobre. Durante questo periodo, si terranno concerti di musica classica, jazz, lirica e musica popolare in diversi luoghi storici del paese. L’organizzazione ha annunciato le date e i programmi degli appuntamenti per tutto il periodo estivo.

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Praiano Chambre and Jazz Music inaugura la stagione concertistica 2026: da maggio a ottobre musica classica, jazz, lirica e tradizione popolare nei luoghi simbolo di Praiano. Prende il via la stagione concertistica 2026 di Praiano Chambre and Jazz Music, rassegna culturale che anche quest’anno porterà la musica nei luoghi più suggestivi di Praiano, trasformando piazze, palazzi storici, terrazze panoramiche e spazi identitari del territorio in palcoscenici d’eccezione. Promossa dall’associazione Praiano Chambre and Jazz Music, attiva dal 2022, la rassegna nasce con l’obiettivo di rendere la musica accessibile alla comunità locale e ai visitatori, unendo qualità artistica, valorizzazione del territorio e momenti di ascolto condiviso.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Praiano Chambre and Jazz Music, al via la stagione concertistica 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Quarto appuntamento con “Ut art arezzo music festival”, stagione concertistica targata D.i.m.a.Arezzo, 14 aprile 2026 – Prosegue ad Arezzo UT ART – Arezzo Music Festival, la nuova stagione concertistica ideata e promossa dall’Associazione... La grande musica classica con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026BRINDISI - L'ex convento Santa Chiara si trasforma in tempio della musica colta con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026, un progetto... Si parla di: Praiano Chambre and Jazz Music, al via la stagione concertistica 2026. Al via la stagione concertistica 2026 di Praiano Chambre and Jazz MusicTorna anche per il 2026 la stagione concertistica promossa da Praiano Chambre and Jazz Music, un appuntamento culturale ormai consolidato che, da maggio a ottob ... gazzettadisalerno.it Praiano Chambre and Jazz Music, al via la stagione concertistica 2026Praiano Chambre and Jazz Music inaugura la stagione concertistica 2026: da maggio a ottobre musica classica, jazz, lirica e tradizione popolare nei luoghi ... zon.it