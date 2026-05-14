Pozzuoli riaffiorano mura romane | il sottosuolo della città continua a svelare Puteoli antica
A Pozzuoli sono stati rinvenuti nuovi resti di mura romane sotto l’area dell’ex stazione della Cumana, confermando la presenza di strutture antiche nel sottosuolo. Le recenti scoperte si aggiungono a un patrimonio di scavi precedenti, che continuano a rivelare tracce della città romana di Puteoli. Uno studioso ha commentato che ogni intervento di scavo rappresenta un’occasione per approfondire la conoscenza della storia locale.
Nuovi ritrovamenti sotto l’ex stazione della Cumana confermano la stratificazione storica del territorio: per lo studioso Antonio Isabettini “ogni scavo riapre una finestra sulla memoria della città romana”. La recente scoperta di antiche mura di epoca romana al di sotto della ex stazione della Cumana non sorprende chi conosce davvero la storia di Pozzuoli. Per il Maestro d’Arte Antonio Isabettini, studioso e appassionato divulgatore della memoria puteolana, si tratta dell’ennesima conferma di ciò che il territorio custodisce da secoli sotto i suoi piedi. Secondo Isabettini, l’intero centro storico della cosiddetta “ Pozzuoli bassa ” poggia sull’antica Puteoli romana, una città straordinaria che continua ancora oggi a riemergere attraverso scavi, lavori pubblici e ritrovamenti archeologici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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