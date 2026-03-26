Sotto il pavè di via Torino spuntano le mura romane | Ma i cantieri non rallenteranno

Durante i lavori di rimozione del pavé e di sostituzione dei binari del tram in via Torino e largo Carrobbio a Milano, sono stati trovati resti di mura romane nel sottosuolo. Le operazioni di scavo continuano, e secondo le autorità, i cantieri non subiranno rallentamenti. La scoperta è avvenuta nel corso di interventi di manutenzione in corso nelle due vie.

Milano, 26 marzo 2026 – Resti di mura romane sono stati rinvenuti nel sottosuolo di via Torino e di largo Carrobbio durante i lavori di rimozione del pavè e di sostituzione dei binari del tram. Per l’esattezza a ridosso del vecchio tubo dell’acquedotto, che sarà cambiato e sostituito ma lasciato sostanzialmente dove si trova dal 1920. Un ritrovamento atteso, considerata la zona, come spiegano dal Comune e da MM, e che “non comporterà rallentamenti significativi” nel cronoprogramma dei cantier i: da Palazzo Marino assicurano, infatti, che per completare le opere occorreranno “solo pochi giorni in più del previsto”, la scadenza di fine lavor i resta fissata ad ottobre, con un parziale ritorno della viabilità in via Torino già intorno alla metà di settembre, come comunicato nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sotto il pavè di via Torino spuntano le mura romane: “Ma i cantieri non rallenteranno” Articoli correlati Mura romane imbrattate dai vandali, il caso di Franco: pulisce e finisce sotto processo. “Ho dovuto patteggiare”Fano, 24 febbraio 2026 – Incaricato dal Comune di Fano, ripulisce le mura romane augustee vandalizzate dalle scritte con vernice colorata, ma viene... Leggi anche: Via Torino, addio al pavè: ma non tutti i masselli verranno eliminati Aggiornamenti e notizie su Sotto il pavè di via Torino spuntano le... Discussioni sull' argomento Sotto il pavè di via Torino spuntano le mura romane: Ma i cantieri non rallenteranno; Oggetti portafortuna; Milano: addio pavé, si punta sull’asfalto rosso per migliorare la sicurezza; Gp de Denain 2026, il percorso e i protagonisti. Sotto Roma c'è una collina che non dovrebbe esistere. Si chiama Monte Testaccio. È alta 36 metri, ha un perimetro di circa 700 metri, e non l'ha fatta la natura. L'hanno fatta i Romani. Con i rifiuti. Siamo nel rione Testaccio, sul Tevere, vicino a quello che era il - facebook.com facebook #Bonucci e #Gattuso caricano gli azzurri: l'allenamento Italia sotto la pioggia x.com