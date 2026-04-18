Napoli | continua la ricerca dei rapinatori travestiti da attori nel sottosuolo della città

Le forze dell'ordine sono ancora impegnate nelle ricerche dei rapinatori che si sono travestiti da attori nel sottosuolo della città. Le indagini riguardano i sospetti coinvolgimenti di un gruppo che avrebbe messo in atto il colpo ai danni di una banca locale. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i responsabili. La ricerca dei sospetti resta in corso.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le indagini per identificare i rapinatori coinvolti nella clamorosa rapina in banca avvenuta a Napoli giovedì scorso procedono senza sosta. Questo colpo audace ha catturato l’attenzione dei media nazionali, e al momento non ci sono tracce dei banditi. Le forze dell’ordine, coadiuvate da esperti in criminologia, stanno seguendo diverse piste per fare luce su quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni effettuate, il gruppo di rapinatori, composto verosimilmente da 5 o 6 membri, ha messo in atto un piano ben studiato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli: continua la ricerca dei rapinatori travestiti da attori nel sottosuolo della città. Notizie correlate La dinamica della rapina in banca a Napoli, i banditi avevano maschere da attori: il racconto degli ostaggiLa dinamica della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Leggi anche: Gli scavi fatti a mano e il tunnel a 4 metri di profondità: la via di fuga dei rapinatori della banca a Napoli Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Napoli si dota di un’infrastruttura unica nel Mediterraneo per studiare gli abissi del Tirreno; LA NUTRIBULLET CERCA IL POKER A NAPOLI; All’Università di Napoli si studia anche attraverso grandi opere di creatività urbana; Trovato il motore che rende aggressivi i tumori: la ricerca del Pascale di Napoli. A NAPOLI - Walk of Life per Telethon, raccolti 87mila euro per la ricerca, 4.500 iscritti alla manifestazioneUna vera e propria festa della solidarietà. Una giornata di quelle da ricordare trascorsa tra supereroi, ricercatori, volontari, destinatari delle cure mediche. È la magia della XIII edizione della Wa ... napolimagazine.com Walk of Life per Telethon, raccolti a Napoli 87.000 euro per la ricercaSuccesso a Napoli per la XIII edizione della Walk of Life 2026: oltre 4.500 partecipanti e 87.000 euro raccolti per Fondazione Telethon a sostegno della ricerca. 2anews.it Chi è l’insospettabile che ha garantito il colpo grosso in banca a Napoli facebook Esame Napoli per la #Lazio di Maurizio Sarri, partita che può significare tanto ai fini della classifica, soprattutto per la squadra di casa! Tanti dubbi di formazione per i biancocelesti x.com