A Potenza, si sta discutendo di un piano sismico dedicato alle scuole, con particolare attenzione al caso della scuola De Gasperi. Nei giorni scorsi, sono stati diffusi nuovi dati dal CNR che riguardano la sicurezza degli edifici scolastici in zona sismica. La chiusura definitiva dell’istituto ha sollevato domande su chi si occuperà del personale scolastico e delle attività didattiche che si svolgevano nella struttura. La questione coinvolge le autorità locali e le istituzioni scolastiche della zona.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi dati del CNR la sicurezza delle scuole?. Chi dovrà gestire il personale scolastico dopo la chiusura definitiva?. Perché gli studi di microzonazione sono cruciali per il caso De Gasperi?. Quali impatti avrà la chiusura dell'istituto sulle famiglie di via Petrarca?.? In Breve Incontro tecnico tra Regione Basilicata e Ordine dei Geologi il 14 maggio 2026.. Studi di microzonazione sismica di secondo e terzo livello con il CNR.. Danni strutturali alla scuola De Gasperi causati dal sisma del 16 marzo 2025.. Impatto occupazionale per il personale scolastico e trasferimento suore Discepole di Gesù Eucaristico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, piano sismico per le scuole: il caso De Gasperi al centro

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