Il progetto della pista ciclabile in via De Gasperi | Traffico già al limite due tracciati sono troppi

A Palermo si moltiplicano le discussioni sulla realizzazione delle piste ciclabili, con diverse aree coinvolte. Recentemente, si sono sollevate proteste riguardo ai lavori in via Alcide De Gasperi, dove alcuni cittadini hanno espresso preoccupazione per il traffico già congestionato. La questione riguarda la presenza di due tracciati ciclabili vicini che, secondo alcuni, rischiano di aggravare ulteriormente la situazione del traffico nella zona.

A Palermo ormai piste ciclabili e polemiche viaggiano sulla stessa corsia. Dopo le critiche al tracciato in fase di allestimento in viale Regione Siciliana, fanno discutere anche i lavori in via Alcide De Gasperi. Una strada molto trafficata e densamente abitata, “attraversata quotidianamente da.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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