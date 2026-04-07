Settimo Torinese | al Parco De Gasperi arriva il Pizzica e Tarantella Festival

Dal 9 al 12 aprile 2026, il Parco A. De Gasperi si trasforma nel cuore pulsante della cultura del Sud Italia. L'Associazione Calabro Piemontese, con il patrocinio del Comune di Settimo Torinese e in collaborazione con TO’SUD, presenta un lungo weekend dedicato alle tradizioni popolari, tra musica, danze tipiche e gastronomia. L'evento, che comprende anche uno Street Food Fest e un Luna Park, è a ingresso gratuito. Il festival entra nel vivo con serate dedicate ai ritmi della pizzica e della tarantella. Tra gli appuntamenti principali, venerdì 10 aprile alle ore 22:00 si esibirà l'artista Melo, mentre la chiusura di domenica 12 aprile, alle 20:30, sarà affidata al Gruppo Folkloristico La Voce di Calabria. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Arriva Mattarella per l’intitolazione della Buc a De GasperiLo comunica l’ateneo sottolineando che la cerimonia sarà preceduta dalla prolusione del professor Giuseppe Tognon incentrata sullo “spirito...

Emergenza medica a Settimo Torinese: uomo in arresto cardiaco salvato grazie al tempestivo intervento dei soccorsiPoco dopo la mezzanotte del 4 febbraio 2026, un uomo di 47 anni, residente a Settimo Torinese, ha chiamato il 112 mentre si trovava ancora in casa,...

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Settimo Torinese: al Parco De Gasperi arriva il Pizzica e Tarantella FestivalDal 9 al 12 aprile 2026 il Parco De Gasperi di Settimo Torinese ospita il Pizzica e Tarantella Festival. Street food, Luna Park, musica dal vivo e animazione bimbi a ingresso gratuito. torinotoday.it

Ciao ragazzi, qualcuno per settimo torinese c'è in questo gruppo Io mi sono iscritta al servizio insieme per imparare , sono molto agitata, perché domani finisce il bando, vorrei già sapere tutto, e se sono stata presa o meno Che voi sappiate, come vengono - facebook.com facebook