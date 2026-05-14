A Matera, un laboratorio europeo riunisce giovani esperti in economia circolare per esplorare come gli scarti di un'azienda possano diventare risorsa per un’altra. Durante l'iniziativa, sono state testate diverse soluzioni pratiche che coinvolgono il riuso e il riciclo di materiali, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi e promuovere modelli sostenibili. Le attività si concentrano sull’individuazione di metodi concreti per trasformare i rifiuti industriali in risorse utili per altre imprese.

? Punti chiave Come può lo scarto di un'azienda diventare risorsa per un'altra?. Quali soluzioni pratiche hanno testato i giovani esperti a Matera?. Come può la Basilicata diventare un centro europeo per l'innovazione?. Chi integrerà queste nuove competenze digitali nelle industrie locali?.? In Breve Venticinque studenti di Norvegia, Slovenia, Lettonia e Polonia partecipano al progetto Erasmus Plus FReINDs.. Exeo Lab di Potenza coordina i moduli didattici sulla trasformazione digitale e sostenibilità.. Ecoplen di Matera utilizza oltre l'80% di polietilene rigenerato da rifiuti post-consumo.. Il percorso formativo integra workshop pratici e visite alle aziende del territorio lucano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza, laboratorio europeo: giovani esperti in economia circolare

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