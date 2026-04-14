Ambiente Oliva Commissione Sviluppo Sud e Giovani | Proposta concreta su economia circolare

Durante un incontro della Commissione parlamentare dedicata allo sviluppo del Sud e ai giovani, un membro del gruppo di lavoro Ambiente ha presentato una proposta concreta riguardante l’economia circolare. L’intervento ha fatto il punto sulle attività in corso e sulle priorità di questa commissione, senza entrare in dettagli specifici. La discussione si è concentrata sulle iniziative in atto e sugli obiettivi futuri del gruppo di lavoro.

Nel corso dell’iniziativa della XX Commissione parlamentare “Sviluppo Sud e Giovani”, Emidio Oliva, coordinatore del gruppo di lavoro Ambiente, è intervenuto per fare il punto sulle attività in corso e sulle priorità del gruppo.Nel suo intervento, Oliva ha richiamato i recenti eventi che hanno.🔗 Leggi su Casertanews.it Ambiente: riconoscimento a Cascina durante la conferenza ‘Rifiuti ed Economia Circolare’Cascina (PI), 6 marzo 2026 – Il Comune di Cascina è stato premiato durante la Conferenza regionale toscana su “Rifiuti ed Economia Circolare” per gli... Ad Atessa apre il primo museo del centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolareApre ad Atessa Riexperia, il primo museo d'Abruzzo e del centro Italia dedicato all'ambiente e all'economia circolare.