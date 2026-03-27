Viene segnalato che la scuola Rodari presenta problemi di infestazioni di formiche sia all’interno che all’esterno dell’edificio e infiltrazioni d’acqua dal tetto. La referente di un’associazione locale ha espresso preoccupazione per le condizioni strutturali dell’edificio e per la sicurezza degli studenti e del personale. Le segnalazioni riguardano anche criticità legate alle condizioni esterne della scuola e richiedono un intervento immediato.

"Risulta difficile conciliare le rassicurazioni fornite al taglio del nastro con lo stato attuale dell’edificio" – osserva Federica Ubaldi. "Dopo un cantiere durato due anni e un investimento di 4.650.000 euro, presentato come un modello di efficienza tecnica e sicurezza, è sconcertante che la Scuola Rodari manifesti già criticità tanto rilevanti. Dinanzi a cifre così ingenti di denaro pubblico, la cittadinanza ha il diritto di chiedere conto della reale qualità degli interventi eseguiti e di come sia stata gestita una riqualificazione che, a soli ventiquattro mesi dalla consegna, sembra già mostrare il fianco a problemi strutturali". Alle... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - "Scuola Rodari: criticità strutturali e sicurezza esterna, serve un intervento immediato”

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