A Castiglioni, mentre le Poste chiudono per un mese, inizia il Rally di Manciano. In paese si parla di difficoltà nel pagamento delle bollette, con alcuni residenti che riferiscono di dover usare il navigatore per trovare sportelli aperti. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato stampa del gruppo Rinascimento Castiglionese, che riporta anche il cambio di abitudini legato al progresso nel territorio.

“ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno paura Arezzo “città universale”: entro il 2030 previsti 14 chilometri di pista ciclabile per evitare anziani vaganti sui marciapiedi Apre il point di Grasso: musica rock a palla e ritornello ipnotico “Cambia passo, vota Grasso”. Segnalati tre pensionati entrati pensando fosse il Festivalbar A Castiglioni arriva il progresso. Prima però bisogna trovare un passaggio. Dal 13 maggio all’11 giugno l’ufficio postale di piazza del Municipio abbasserà il bandone per lavori di ammodernamento legati al progetto “Polis”. Tutto bello, tutto moderno, tutto digitale.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le Poste chiudono un mese e a Castiglioni parte il Rally di Manciano: “Per pagare una bolletta ce vole ‘l navigatore”

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