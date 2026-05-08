A Crotone, il mese di maggio 2026 si contraddistingue per l’attesa dei cittadini riguardo a risposte ancora incerte. Molti sono in attesa di notizie su questioni che coinvolgono la comunità, senza ancora aver ricevuto chiarimenti ufficiali. La situazione ha generato un clima di attesa e di speranza tra la popolazione, che rimane in sospeso in attesa di sviluppi concreti.

Maggio 2026 è il mese che sta coinvolgendo tutti i cittadini all’attesa spasmodica per determinate risposte. Quest’anno ricorre il settenario della Madonna di Capocolonna, Patrona della Città, e si vive nell’attesa di sapere con quali preparativi sarà festeggiato l’evento settenario, che in ogni caso sarà sempre molto seguito anche da cittadini che rientrano per partecipare ai festeggiamenti. Il mese di Maggio, calcisticamente parlando, è stato il mese dei play-off di Lega Pro che hanno visto la partecipazione del Crotone. Come nelle tre precedenti competizioni, anche nelle ultime il Crotone si è fermato dopo qualche turno. Eliminazione che da qualche giorno sta facendo discutere tutti i tifosi per come scaturiti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Crotone, per tutti i cittadini l’attuale mese di maggio è il periodo dell’attesa per alcune risposte

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