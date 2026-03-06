Poste Italiane riapre l' ufficio di San Potito Ultra nella versione Polis

L’ufficio postale di San Potito Ultra ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La riapertura è avvenuta nella versione

I cittadini possono ora richiedere direttamente a sportello tutti i certificati dell'Anpr, oltre al cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M" L’ufficio postale di San Potito Ultra riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

