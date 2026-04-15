L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano riapre al pubblicoin versione Polis

L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione. La struttura, recentemente aggiornata, ora funziona secondo il modello denominato

L’ufficio postale di Monte San Giovanni Campano ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis.Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Valle, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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