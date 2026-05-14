Post alluvione al via i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Tratturo

Lunedì 18 maggio inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Tratturo, situato lungo via Chiese Catene. L’intervento riguarda la rimozione della struttura esistente e la successiva realizzazione di un nuovo ponte. La demolizione è prevista per quella giornata, mentre i lavori di ricostruzione seguiranno nelle settimane successive. La decisione di intervenire è stata presa dopo l’evento alluvionale che ha danneggiato la struttura.

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