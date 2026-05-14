Post alluvione al via i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Tratturo
Lunedì 18 maggio inizieranno i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Tratturo, situato lungo via Chiese Catene. L’intervento riguarda la rimozione della struttura esistente e la successiva realizzazione di un nuovo ponte. La demolizione è prevista per quella giornata, mentre i lavori di ricostruzione seguiranno nelle settimane successive. La decisione di intervenire è stata presa dopo l’evento alluvionale che ha danneggiato la struttura.
Nella giornata di lunedì 18 maggio partiranno i lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sullo scolo Tratturo di via Chiese Catene. L'intervento, finanziato dall'ordinanza 13 della struttura commissariale finalizzata alla ricostruzione post alluvione del maggio del 2023, avrà una durata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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