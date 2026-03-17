Ricostruzione post-alluvione a Modigliana | aggiornamento sullo stato degli interventi

Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 15.00 si tiene a Modigliana, presso la Sala del Consiglio Comunale, un aggiornamento sulla ricostruzione dopo l’alluvione. Sono stati illustrati i lavori in corso e le azioni pianificate per il ripristino delle aree danneggiate. La riunione coinvolge rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati di coordinare gli interventi.

Mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 15.00 a Modigliana, (FC) presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Modigliana, si svolgerà l'incontro per l’aggiornamento e verifica attività per gli interventi di ricostruzione e manutenzione del territorio nel Comune di Modigliana, (FC) a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito l’area nel maggio 2023 e nel settembre 2024. Interverranno: Manuela Rontini, Sottosegretaria alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Gianluca Loffredo, SubCommissario alla Ricostruzione; Jader Dardi, Sindaco di Modigliana; Errico Stravato, Amministratore delegato di Sogesid; Rossano Montuschi, Responsabile Consorzio di bonifica; Giorgio Miccoli, Responsabile Hera servizio fognature e acquedotto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it Articoli correlati Modigliana, Cheli critica il sindaco sulla ricostruzione post alluvione: "Servono fatti, non parole"A intervenire è il consigliere comunale Adriano Cheli, esponente di Modigliana Attivazione, che prende posizione dopo l'intervento in consiglio... Ricostruzione post alluvione, lavori al via sulla provinciale Teodorano: un cantiere da 3,4 milioni di euro per 11 interventiAl via mercoledì i lavori lungo la strada provinciale 48 Teodorano colpita dall'alluvione del maggio 2023. Una selezione di notizie su Ricostruzione post Temi più discussi: Ricostruzione post alluvione, un milione per la Provinciale 'Giaggiolo-Pian di Spino': iniziati i lavori; Ricostruzione post-alluvione, de Pascale: Bene l’ampliamento delle delocalizzazioni; Al Cinema Sarti di Faenza un incontro sulla ricostruzione post-alluvione e le novità sul tema; Ricostruzione post - alluvione, de Pascale: 'Bene l'ampliamento delle delocalizzazioni'. Forlì. Ricostruzione post-alluvione, cantieri al via in quattro parchi della cittàA quasi tre anni dai drammatici eventi del maggio 2023, i parchi cittadini maggiormente danneggiati stanno per entrare in una fase decisiva della ... corriereromagna.it Ricostruzione post-alluvione. Il Commissario Curcio: Su delocalizzazioni introdotte importanti novitàRicostruzione. Il DL 25/2026 ridefinisce il perimetro degli interventi di delocalizzazione finanziabili, introducendo criteri più ampi ... ravennanotizie.it In provincia di Modena avviati i cantieri anche per la ricostruzione delle strade post alluvione del maggio 2023. - facebook.com facebook Ieri e oggi, in 8 cantieri in Provincia di Modena di ricostruzione post alluvione del 2023, sopralluoghi dei tecnici di #Consap con quelli della #Provincia di #Modena per verificare lo stato dei lavori. In totale 32 cantieri per 15milioni di euro #strade #alluvione202 x.com