Nave russa in arrivo al porto di Palermo Magi | Palese elusione delle sanzioni Ue il governo la blocchi

Una nave russa si sta avvicinando al porto di Palermo, suscitando critiche da parte di un rappresentante politico che chiede l’intervento immediato delle autorità italiane. Secondo quanto dichiarato, si tratta di un possibile elusione delle sanzioni europee e si richiede che il governo blocchi lo sbarco previsto. L’arrivo della nave ha generato attenzione e si attende una decisione ufficiale per quanto riguarda le operazioni portuali.

«Il governo blocchi con urgenza lo scalo a Palermo previsto in queste ore del vascello russo TS Shtandart, una replica storica della fregata dello Zar Pietro il Grande, la cui navigazione nelle acque europee rappresenta una palese elusione del regime sanzionatorio stabilito dall’Unione Europea a seguito dell’aggressione russa contro l’Ucraina». Lo dice il segretario di +Europa Riccardo Magi. «Qualora l’attracco fosse confermato, è bene ricordare che il TS Shtandart non è solo una nave scuola: è un simbolo del potere marittimo imperiale russo. Permettere il suo attracco non costituirebbe solo una violazione tecnica delle norme, ma un inaccettabile segnale di debolezza politica e una mancanza di rispetto verso le vittime del conflitto in corso.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nave russa in arrivo al porto di Palermo, Magi: "Palese elusione delle sanzioni Ue, il governo la blocchi" Notizie correlate Migranti, la nave Ong Solidaire in arrivo al porto di Livorno: a bordo 75 persone tra cui 5 minoriÈ attesa per il pomeriggio del 25 aprile nel porto di Livorno la nave umanitaria Ong Solidaire, a cui le autorità italiane hanno assegnato lo scalo... Vascello russo in arrivo al porto di Palermo, la protesta degli attivisti: "Bloccate l'approdo"Una replica storica di un vascello russo, la Ts Shtandart, è attesa al porto di Palermo dal 5 al 16 maggio secondo quanto riportato sul sito... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Israele manda indietro la nave russa con il grano rubato dall'Ucraina; La gasiera russa Artic Metagaz ancora alla deriva; Vascello russo in arrivo al porto di Palermo, la protesta degli attivisti: Bloccate l'approdo; Kiev accusa Israele: Compra il grano che i russi ci rubano. Nave russa in arrivo al porto di Palermo, Magi: Palese elusione delle sanzioni Ue, il governo la blocchi«Il governo blocchi con urgenza lo scalo a Palermo previsto in queste ore del vascello russo TS Shtandart, una replica storica della fregata dello Zar Pietro ... gazzettadelsud.it Navi russe a sud della Sicilia falsificano il segnale (mentre passa la portaerei Ford). E gli Usa inviano un PoseidonCon gli occhi del mondo distratti e proiettati nello Stretto di Hormuz, una flottiglia di navi russe sperava di passare inosservata transitanto a sud della Sicilia e di Malta, sfruttando il ... ilmattino.it Dopo giorni di scontri diplomatici tra Ucraina e Israele, la società israeliana di cereali Zenziper ha dichiarato di aver rifiutato lo scarico di una nave russa accusata di trasportare grano rubato dall'Ucraina #EuropeNews https://l.euronews.com/0cAi - facebook.com facebook