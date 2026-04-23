Giunta regionale della Campania | i punti approvati via libera alla delibera di indirizzo per il rilancio di EAV

La Giunta regionale della Campania si è riunita nel pomeriggio di oggi, approvando vari provvedimenti. Tra le decisioni adottate c'è anche l'approvazione di una delibera di indirizzo finalizzata al rilancio dell'azienda di trasporto pubblico locale. La seduta ha coinvolto diversi punti all'ordine del giorno, con il focus su interventi strategici per il settore.

Si è riunita oggi pomeriggio la Giunta regionale della Campania che ha, tra l’altro, approvato diversi provvedimenti. In tema Sanità, è stato recepito l’Accordo Stato-Regioni per l’aggiornamento e la revisione del modello di verifica dei requisiti dei servizi trasfusionali e delle unità di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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