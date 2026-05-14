Porto di Reggio Veronese | Deve diventare turistico vivibile e aperto ai cittadini

Reggio Protagonista propone di trasformare il porto di Reggio Calabria in un’area più vivibile e accessibile. Attualmente l’area presenta segni di degrado, con tir e spazi abbandonati. L’obiettivo è riqualificare il porto, rendendolo un punto di attrazione turistica e facilitando l’ingresso di visitatori nazionali e internazionali. La proposta prevede un cambiamento che coinvolgerebbe l’apertura agli utenti cittadini e l’incremento delle attività commerciali e turistiche nell’area portuale.

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Reggio Protagonista presenta la propria visione per il futuro del porto di Reggio Calabria: trasformare un’area oggi segnata da degrado, tir e abbandono in un moderno porto turistico aperto ai cittadini, al commercio e al turismo internazionale."La proposta - afferma il prof. Simone Antonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dal porto ai borghi: nasce il nuovo hub turistico di Montenero? Punti chiave Come collegherà il nuovo hub il porto ai borghi interni? Chi gestirà concretamente i servizi digitali e l'accoglienza multilingue?... Il Comune aperto ai suggerimenti di tutti i cittadiniSaranno aziende, professionisti, commercianti a dire che città vogliono, stasera all’incontro Comune-mondo degli affari, nuovo passo del Piano di... Temi più discussi: Porto di Reggio Calabria, avviato primo intervento con i fondi dell'emendamento Cannizzaro; Il ministro Adolfo Urso visita Porto Marghera: Il nuovo hub non sia solo stoccaggio; Hantavirus, sintomi, iter vaccini e casi totali del focolaio: le news dall'Italia; Meteo, oggi allerta gialla in 7 regioni per temporali: zone a rischio. || STAY! La campagna Guess x Hyunjin continua ad espandersi in Italia: dopo Bergamo, Firenze, Milano, Arese, Roma, Verona e Roreto, è stata avvistata anche al sud, presso il Centro Commerciale Porto degli Ulivi di Gioia Tauro (Reggio Calabria) nel neg x.com Reggio Calabria, Veronese: Cannizzaro porta contenuti e risorse, Falcomatà lascia 12 anni di fallimentiDue visioni opposte di città: da una parte contenuti, risorse e prospettive; dall’altra dodici anni di amministrazione segnati, secondo l’opposizione, da criticità irrisolte. Lo afferma in una nota ... strettoweb.com Il porto di Reggio Calabria naviga verso il futuro! I dettagli del progetto avveniristico promosso da CannizzaroSono giorni importanti per il presente e il futuro di Reggio Calabria, una città baricentrica nel Mediterraneo, della quale si decantano le lodi in teoria, ma che nel pratico è rimasta troppo spesso s ... strettoweb.com