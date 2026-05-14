Porto di Reggio Veronese | Deve diventare turistico vivibile e aperto ai cittadini
Reggio Protagonista propone di trasformare il porto di Reggio Calabria in un’area più vivibile e accessibile. Attualmente l’area presenta segni di degrado, con tir e spazi abbandonati. L’obiettivo è riqualificare il porto, rendendolo un punto di attrazione turistica e facilitando l’ingresso di visitatori nazionali e internazionali. La proposta prevede un cambiamento che coinvolgerebbe l’apertura agli utenti cittadini e l’incremento delle attività commerciali e turistiche nell’area portuale.
Reggio Protagonista presenta la propria visione per il futuro del porto di Reggio Calabria: trasformare un’area oggi segnata da degrado, tir e abbandono in un moderno porto turistico aperto ai cittadini, al commercio e al turismo internazionale."La proposta - afferma il prof. Simone Antonio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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