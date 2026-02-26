il comune aperto ai suggerimenti di tutti i cittadini

Saranno aziende, professionisti, commercianti a dire che città vogliono, stasera all’incontro Comune-mondo degli affari, nuovo passo del Piano di governo del territorio partecipato lanciato da Pioltello. Dopo i quartieri, la Giunta prende nota delle esigenze delle attività. Prima ci sono state associazioni sportive, culturali e di volontariato. Nessuna voce viene trascurata. "Sono momenti in cui raccogliamo idee e proposte per pensare e progettare insieme la città di domani con chi lavora, crea e produce ricchezza, valorizzando il prestigio della nostra Pioltello – assicura il vicesindaco Saimon Gaiotto –. Abbiamo immaginato un incontro formale ma dinamico, da estendere anche ai collaboratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

