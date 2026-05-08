Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro

Un costruttore automobilistico ha deciso di chiudere tre filiali, portando al taglio di più di 500 posti di lavoro. La notizia è stata resa nota recentemente e riguarda le operazioni in diverse aree. La decisione si inserisce in un quadro di riorganizzazione aziendale che coinvolge anche altre misure di riduzione dei costi e adeguamento alle nuove dinamiche di mercato. La società ha comunicato i dettagli in una nota ufficiale.

(Adnkronos) – Porsche annuncia la chiusura di tre filiali, con conseguente taglio di oltre 500 posti di lavoro. La decisione del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza della casa automobilistica, rientra nell'ambito del riassetto strategico del gruppo. Tra le filiali che saranno chiuse, Cellforce, specializzata in batterie ad alte prestazioni, perché non presenterebbe. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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