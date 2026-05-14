Porsche chiude tre filiali e taglia 500 posti di lavoro | perdite per 923 milioni

Porsche ha annunciato la chiusura di tre filiali e la riduzione di 500 posti di lavoro. Nel primo trimestre dell’anno, l’azienda ha registrato una perdita di circa 923 milioni di euro. La decisione di chiudere alcune filiali si inserisce in un quadro di difficoltà finanziarie, con il bilancio trimestrale che evidenzia un risultato negativo importante. La società ha comunicato i dati attraverso comunicati ufficiali.

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Profondo rosso per Porsche. L'azienda ha fatto registrare una perdita di quasi un miliardo di euro nel primo trimestre dell'anno, un dato negativo arrivato poco dopo l'annuncio della chiusura di tre filiali. Un taglio che si tradurrebbe nella perdita di circa 500 posti di lavoro.Porsche in.🔗 Leggi su Today.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro(Adnkronos) – Porsche annuncia la chiusura di tre filiali, con conseguente taglio di oltre 500 posti di lavoro. Nestè taglia 185 posti di lavoro in ItaliaLa decisione è stata comunicata ai sindacati durante l’ultimo comitato aziendale europeo e riguarda quasi esclusivamente il personale della sede di... Temi più discussi: Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro; Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro; ?Porsche concentrarsi sul proprio core business: chiude tre filiali e taglia più di 500 posti di lavoro; Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro. Porsche taglia oltre 500 posti di lavoro per concentrarsi nuovamente su auto sportive e SUV. Il marchio tedesco sta chiudendo tre filiali nell'ambito di una strategia di riorientamento verso il proprio core business. Quanti fiaschi prima di aver successo, e poi c x.com Porsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoroPorsche chiude tre filiali e taglia oltre 500 posti di lavoro. Porsche annuncia la chiusura di tre filiali, con conseguente taglio di oltre 500 posti di lavoro. lamilano.it Porsche concentrarsi sul proprio core business: chiude tre filiali e taglia più di 500 posti di lavoroPorsche ha annunciato che chiuderà tre filiali, tra cui un'azienda specializzata nello sviluppo di batterie per veicoli elettrici, con la conseguente perdita di oltre 500 posti ... motori.ilmessaggero.it