Pordenone incendio in abitazione | salvata un’anziana

Questa mattina alle quattro, i vigili del fuoco sono intervenuti a Maniagolibero, un quartiere di Pordenone, per un incendio che ha coinvolto un'abitazione. Durante le operazioni di spegnimento, un'anziana residente è stata tratta in salvo. Le squadre sono ancora sul posto per gestire le fiamme e valutare i danni causati dal rogo. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio.

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(Adnkronos) – Dalle 4 di questa mattina, i vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono impegnati a Maniagolibero, Pordenone, per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte supportata dalla squadra di Spilimbergo con ulteriori due mezzi e l'autoscala inviata dalla Centrale di Pordenone. Una. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Taranto, incendio in casa: salvata anziana StamattinaL'articolo Taranto, incendio in casa: salvata anziana Stamattina proviene da Noi Notizie. VIDEO | Incendio in un appartamento: anziana portata in ospedale, abitazione inagibilePaura in via Gandin, nel quartiere genovese di Marassi, dove martedì pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento al quarto piano di una... Argomenti più discussi: Pordenone, incendio in abitazione: salvata un'anziana; Incendio in abitazione a Maniago, fiamme sul tetto: evacuata un’anziana; Vede fumo uscire dal cofano, in pochi minuti l'auto è distrutta dalle fiamme; Elena Zamuner morta nell'incendio nella sua abitazione, l'81enne era a letto. Il marito è riuscito a mettersi in salvo. Abitazione in fiamme, 7 automezzi e 21 vigili del fuoco al lavoro in provincia di PordenoneIntervento a Branco di Pravisdomini, in provincia di Pordenone, per un’abitazione di due piani in fiamme. Coinvolto anche un edificio adiacente: 21 vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme ... affaritaliani.it