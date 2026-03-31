Taranto incendio in casa | salvata anziana Stamattina
Stamattina a Taranto si è sviluppato un incendio in un’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto una donna anziana dalle fiamme. La presenza di fumo ha richiesto una rapida operazione di soccorso. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun altro coinvolto nell’incendio.
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