Taranto incendio in casa | salvata anziana Stamattina

Stamattina a Taranto si è sviluppato un incendio in un’abitazione. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno estratto una donna anziana dalle fiamme. La presenza di fumo ha richiesto una rapida operazione di soccorso. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Nessun altro coinvolto nell’incendio.