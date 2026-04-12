Corri per la vita | quasi mille iscritti a Meldola per la ricerca sul tumore al seno

Nemmeno una domenica mattina dal cielo un po’ grigio e incerto ha fermato l'entusiasmo dei partecipanti alla "Corri per la Vita". All'evento di solidarietà e sport promosso da Carolina Rotondo e Gabriele Bravi - due giovani accomunati dalla passione per lo sport e dalla volontà di sostenere la.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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