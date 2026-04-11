Napoli si tinge di rosa | evento per la prevenzione del tumore al seno

Martedì prossimo alle sette di sera, a Napoli, si terrà l’evento “Donne per le Donne” presso Palazzo Petrucci. L’iniziativa è promossa dal Comitato Campania di Komen Italia e ha come obiettivo la raccolta di fondi e la sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento coinvolge diverse donne e rappresenta un momento di confronto e informazione sulla salute femminile.

Martedì prossimo alle ore 19, Palazzo Petrucci a Napoli ospiterà l’iniziativa Donne per le Donne, un evento organizzato dal Comitato Campania di Komen Italia per raccogliere fondi e promuovere la consapevolezza sulla prevenzione oncologica. La serata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla salute femminile, concentrandosi in particolare sul supporto psicologico e sui percorsi di cura ha affrontato o sta affrontando il tumore al seno. Solidarietà e impegno istituzionale per la salute territoriale. L’appuntamento, che vedrà i partecipanti indossare un tocco di rosa come simbolo di vicinanza alla causa, nasce dalla volontà di creare una rete di sostegno concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli si tinge di rosa: evento per la prevenzione del tumore al seno Sarno si tinge di rosa: domenica in piazza la campagna per la prevenzione del tumore alla cervice uterinaTempo di lettura: < 1 minutoLa prevenzione torna protagonista nel cuore della città. Visite mediche gratuite per la prevenzione del tumore al seno: appuntamento in piazza Dante a NapoliEcografie e consulenze gratuite venerdì 6 marzo dalle ore 9 alle 15 in piazza Dante, organizzate dall'Istituto Pascale. Prevenire è un atto d’amore: la LILT aretusea accende di rosa la speranza