Nell'istituto superiore “Sannino-De Cillis” di Ponticelli è stato aperto uno sportello di ascolto gratuito dedicato a studenti, insegnanti e personale scolastico. Lo spazio è stato creato per offrire un punto di riferimento a chi desidera condividere eventuali difficoltà o preoccupazioni legate alla vita scolastica o personale. L’obiettivo è promuovere un ambiente di supporto e attenzione al benessere di tutti i soggetti coinvolti.

Uno spazio gratuito per studenti, docenti e personale dell’istituto superiore “Sannino-De Cillis” di Ponticelli. Scuola e associazioni in campo per affrontare violenza e disagio sempre più diffusi tra i più giovani. Nasce a Napoli uno sportello di ascolto gratuito per coltivare benessere tra studentesse, studenti, docenti e personale e per migliorare le relazioni. A ospitarlo è l’istituto scolastico superiore “Sannino – De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto l’iniziativa della UISP Campania e dell’associazione “Il Veliero”. Lo sportello, aperto gratuitamente all’intera comunità scolastica dell’istituto di...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ponticelli, sportello di ascolto nell’istituto “Sannino – De Cillis” per promuovere il benessere

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