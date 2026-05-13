A Napoli, presso lo stadio Sannino-De Cillis, è stato aperto uno sportello gratuito dedicato al benessere degli studenti. L’iniziativa è promossa dalla UISP Campania e dall’associazione “Il Veliero” con l’obiettivo di offrire supporto a giovani che vivono in periferia, con particolare attenzione alla prevenzione di disagio, isolamento e violenza. L’apertura del servizio mira a fornire un punto di ascolto e assistenza per gli studenti della zona.

Europa, P.Paganini (Competere.eu): serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa Sicurezza nei cantieri, il committente è sempre responsabile? Obblighi, controlli e rischi L’iniziativa promossa da UISP Campania e associazione “Il Veliero” punta a prevenire disagio, isolamento e violenza tra i giovani nella periferia orientale di Napoli Napoli, 13 maggio 2026 – Scuola e associazioni in campo per affrontare violenza e disagio sempre più diffusi tra i più giovani. Nasce a Napoli uno sportello di ascolto gratuito per coltivare benessere tra studentesse, studenti, docenti e personale e per migliorare le relazioni. A ospitarlo è l’istituto scolastico superiore “Sannino – De Cillis” di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, che ha accolto l’iniziativa della UISP Campania e dell’associazione “II Veliero”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, al Sannino-De Cillis uno sportello gratuito per il benessere degli studenti

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