Futuro granata | ore decisive per la cessione della Salernitana da Iervolino a Rufini

Giovedì 2 aprile potrebbe essere il giorno in cui Danilo Iervolino cederà ufficialmente la proprietà della Salernitana a un nuovo acquirente. La trattativa tra le parti si trova in fase avanzata, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli prima del passaggio di proprietà. Se tutto procederà senza intoppi, il passaggio avverrà nelle prossime ore, segnando la fine di un'epoca per il club.

Domani sono previste le dimissioni del CdA di Salerno Coast Investment, mercoledì il rogito notarile sancirà il definitivo passaggio di quote azionarie Compleanno senza la Salernitana. Giovedì 2 aprile, Danilo Iervolino dovrebbe festeggiare, salvo imprevisti, da ex patron granata. Tra poche ore, infatti, in uno studio notarile romano, sarà sancito il trasferimento di quote azionarie a Cristiano Rufini, 45 imprenditore capitolino, socio unico di Antarees, la holding che controlla Olidata. Domani sono previste le dimissioni del CdA di Salerno Coast Investment, proprietaria della Salernitana (socio unico Iervolino). Decadranno le cariche del presidente Maurizio Milan e degli altri consiglieri, tra i quali Umberto Pagano, ad della Salernitana, e di Nello Annunziata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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