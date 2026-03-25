Delmastro lascia Chiorino trema | ore decisive per il futuro in Regione

Un cambio di ruolo inaspettato al vertice del partito ha portato alle dimissioni di un esponente importante, creando tensioni all’interno del movimento. La situazione ha coinvolto anche altre figure politiche regionali, portando a un clima di incertezza e attese per le decisioni che verranno prese nelle prossime ore. La vicenda si inserisce in un contesto di polemiche e scrutinio pubblico.

Il terremoto politico che scuote Fratelli d’Italia dopo il caso Delmastro rischia di avere effetti a catena anche sui livelli territoriali. In Piemonte, sotto osservazione finisce la vicepresidente della Regione Elena Chiorino, considerata molto vicina al sottosegretario dimissionario. Dopo l’uscita di scena di Andrea Delmastro e della capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, e con pressioni anche su altri fronti del governo, cresce la sensazione di un possibile repulisti interno destinato a non fermarsi a Roma. Attesa per un segnale da Roma. Al momento, però, non c’è alcuna decisione ufficiale. Il presidente della Regione Alberto Cirio, rientrato da Bruxelles, segue la vicenda con attenzione ma non avrebbe chiesto alla sua vice di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Delmastro lascia, Chiorino trema: ore decisive per il futuro in Regione Articoli correlati Caso Delmastro, la vicepresidente del Piemonte Chiorino diserta il Consiglio. Le opposizioni: “Dimissioni, Infanga la Regione”Questa mattina le opposizioni del Consiglio Regionale del Piemonte hanno chiesto le dimissioni della vicepresidente della Giunta piemontese Elena... Business con la figlia di un mafioso e Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro si dimette: cosa farà Elena Chiorino travolta dalla bufera?Quando c’era lui - inaugurazioni, eventi, galà istituzionali e persino una società con la 18enne figlia di un mafioso - quasi sempre c’era anche lei,... Tutto quello che riguarda Delmastro lascia Argomenti discussi: A fuoco lento. Delmastro trema per la storia del ristorante. Delmastro lascia, Chiorino trema: ore decisive per il futuro in RegioneIl terremoto politico che scuote Fratelli d’Italia dopo il caso Delmastro rischia di avere effetti a catena anche sui livelli territoriali. In Piemonte, sotto ... thesocialpost.it Delmastro lascia, Chiorino trema: ore decisive per le sue dimissioniIn queste ore si raccontano due cose. La prima è che sia la stessa vicepresidente, molto provata dagli sviluppi di questi giorni, a riflettere su un suo abbandono, seguendo quanto fatto dal suo riferi ... torino.repubblica.it