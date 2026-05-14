Pont Canavese | multe fino a 500 euro non pulisce l’urina dei cani

A Pont Canavese sono state introdotte nuove regole per i proprietari di cani che passeggiano in città. Chi porta con sé un animale deve portare con sé appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni e può essere soggetto a multe fino a 500 euro in caso di mancata pulizia. Le norme sono state aggiornate per garantire maggiore igiene pubblica, e ora è richiesto anche di avere con sé un apposito contenitore per la raccolta delle deiezioni.

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? Punti chiave Come cambiano gli obblighi per chi passeggia con il cane?. Quali nuovi oggetti deve avere con sé ogni proprietario?. Perché le autorità possono ora controllare l'attrezzatura dei cittadini?. Quanto pesano le sanzioni per chi non pulisce le urine?.? In Breve Sanzioni a Pont Canavese tra 25 e 500 euro per mancata pulizia urine.. Obbligo di bottigliette o spruzzatori per lavare marciapiedi e arredi urbani.. Oznegna punta sulla campagna educativa mentre Chivasso applica multe fino a 450 euro.. Divieto assoluto per i cani di utilizzare le aiuole pubbliche come lettiere.. A Pont Canavese il sindaco Paolo Coppo ha firmato un’ordinanza che impone multe fino a 500 euro ai proprietari di cani che non rispettano le nuove regole sul decoro urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pont Canavese: multe fino a 500 euro non pulisce l’urina dei cani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Livorno: multe fino a 500 euro se non si puliscono le urine dei cani Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in stradaA Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di contenitori d’acqua per...