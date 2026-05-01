A Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi non pulisce le urine dei cani può rischiare multe fino a 500 euro. La misura è stata adottata dal sindaco per migliorare il decoro urbano e mantenere l’igiene nelle aree pubbliche. La nuova normativa riguarda i proprietari di cani che non si occupano delle deiezioni dei propri animali durante il periodo di applicazione.

? Cosa sapere A Livorno multe fino a 500 euro per chi non pulisce urine canine.. La misura del sindaco Salvetti decoro urbano e igiene dal 20 maggio al 31 ottobre.. A Livorno, i proprietari di cani dovranno pulire le superfici pubbliche dalle urine dei propri animali o incorreranno in sanzioni fino a 500 euro tra il 20 maggio e il 31 ottobre. La misura, introdotta dal sindaco Salvetti sulla costa toscana, risponde alle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini riguardo ai cattivi odori nei parchi e nelle aree destinate al gioco dei bambini. Il provvedimento mira a tutelare il decoro urbano, l’igiene e la vivibilità degli spazi comuni, che l’amministrazione comunale definisce come proprietà della collettività da preservare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Livorno: multe fino a 500 euro se non si puliscono le urine dei cani

Notizie correlate

Civezza: nuova ordinanza cani, multe fino a 500 euro e obbligo di lavareIl comune di Civezza ha varato una nuova ordinanza che impone obblighi rigorosi ai proprietari di cani, con sanzioni amministrative che partono da 25...

Leggi anche: Smart working, scattano le nuove regole: arresto e multe fino a 7.500 euro per chi non le rispetta

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Cani, a Livorno scatta l’obbligo dell’acqua contro le urine in strada: multe fino a 500 euro; Livorno, obbligo di rimuovere con acqua la pipì dei cani in aree pubbliche e private: l'ordinanza del sindaco; Livorno, cani e decoro: scattano nuovi obblighi per i proprietari; Inaugurato Livorno Parco, il complesso con 94 appartamenti.

Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in stradaL'ordinanza arriva dopo le numerose segnalazioni da parte di cittadini dovute anche all'aumento degli animali domestici ... tg24.sky.it

Lo scontro all'altezza di Empoli Est. Code verso la diramazione Pisa-Livorno facebook