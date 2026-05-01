Livorno multe fino a 500 euro per chi non lava la pipì dei cani in strada

Il Comune ha approvato un’ordinanza che prevede multe fino a 500 euro per chi non raccoglie le deiezioni dei cani in strada. La decisione è stata adottata con l’ordinanza sindacale n. 135, che introduce sanzioni specifiche per comportamenti che non rispettano le norme di igiene pubblica. La misura mira a incentivare i proprietari a mantenere pulito il territorio cittadino.

A Livorno, dal 20 maggio al 31 ottobre, chi porta i cani in aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di contenitori d’acqua per sciacquare via la pipì dei cani. A questo si aggiunge il divieto di far urinare i cani vicino a portoni, vetrine e accessi ad abitazioni, uffici e negozi. Chi non dovesse rispettare queste regole, può ricevere una multa che arriva fino a 500 euro. Le nuove misure sono state stabilite dall’Amministrazione comunale con l’ordinanza sindacale n. 135 del 28 aprile 2026, emanata, spiega il sito del Comune, “a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte di cittadini che evidenziano il disagio...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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