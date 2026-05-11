La situazione nel settore calcistico di Milano si fa sempre più complicata dopo la recente sconfitta interna, che ha sollevato molte domande sul futuro della squadra e del suo allenatore. La partita persa ha avuto ripercussioni anche sulla partecipazione in Champions League, creando incertezza tra tifosi e dirigenti. L’allenatore, infatti, si trova ora sotto pressione, con il suo incarico potenzialmente a rischio.

Tutto in discussione. E, di conseguenza, tutti in discussione. Lo scivolone interno contro l’Atalanta ha aperto ufficialmente lo stato di crisi all’interno del Milan, crollato in termini di risultati e contestato pesantemente dal suo pubblico, che se l’è presa tanto con la proprietà e la dirigenza quanto con la squadra, precipitata in poche settimane dal sogno scudetto all’incubo di mancare la qualificazione in Champions League per il secondo anno di fila. Due vittorie per salvare la stagione. Nonostante un andamento da film horror – nelle ultime cinque uscite il Diavolo ha perso tre gare e vinto solo, di misura, contro il Verona – Gabbia e compagni hanno ancora il destino nelle loro mani: con due successi nelle ultime due partite della stagione contro Genoa, a Marassi, e Cagliari, a San Siro, il quarto posto sarà assicurato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polveriera Milan, Champions a rischio e ora anche Allegri è in bilico

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