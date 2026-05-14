Poltrone donate per i familiari dei piccoli pazienti di Pediatria

Un gesto di solidarietà ha portato donazioni di poltrone destinate ai familiari dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di un ospedale locale. Le poltrone sono state consegnate per migliorare le condizioni di chi assiste i piccoli pazienti durante il loro ricovero. L'iniziativa si è svolta recentemente, coinvolgendo associazioni e donatori che hanno contribuito a rendere più confortevoli le visite e l'attesa dei familiari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui