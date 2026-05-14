Poltrone donate per i familiari dei piccoli pazienti di Pediatria
Un gesto di solidarietà ha portato donazioni di poltrone destinate ai familiari dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria di un ospedale locale. Le poltrone sono state consegnate per migliorare le condizioni di chi assiste i piccoli pazienti durante il loro ricovero. L'iniziativa si è svolta recentemente, coinvolgendo associazioni e donatori che hanno contribuito a rendere più confortevoli le visite e l'attesa dei familiari.
Un bel gesto di vicinanza e di solidarietà in favore dei piccoli pazienti dell’ospedale ‘Mazzoni’ e delle loro famiglie. Qualche giorno fa, una rappresentanza del personale e dei volontari del 235° Reggimento Addestramento Volontari ‘Rav Piceno’ si è recata nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Ascoli, per donare una poltrona destinata ai familiari che assistono i loro bambini durante il ricovero ospedaliero. Ad accogliere i militari sono stati Antonello Maraldo (direttore generale dell’Ast di Ascoli), Pierluigi Gigliucci (direttore amministrativo Ast), Giancarlo Viviani (direttore medico del presidio unico ospedaliero), Ermanno Ruffini (direttore dell’unità operativa di Pediatria) e il personale sanitario del reparto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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