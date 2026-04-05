Oltre 300 uova per i piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali del Veneto

In Veneto, nove ospedali hanno ricevuto più di 300 uova di Pasqua in una giornata. La consegna è stata rivolta ai pazienti più giovani dei reparti di pediatria, portando un momento di allegria e conforto nelle strutture sanitarie della regione. L'iniziativa ha coinvolto diverse strutture ospedaliere, con l'obiettivo di rendere più sopportabile il soggiorno dei piccoli pazienti durante le festività.

L'iniziativa, concretizzatasi venerdì, è stata portata avanti dall'associazione professionale a carattere sindacale dell'Arma Oltre 300 uova di Pasqua consegnate in un solo giorno, in nove ospedali distribuiti su tutto il territorio veneto. SIM Carabinieri, associazione professionale a carattere sindacale dell'Arma dei carabinieri, ha scelto di anticipare la Pasqua portando nella giornata di venerdì 3 aprile, un gesto concreto nei reparti di pediatria di Padova, Verona, Negrar, Vicenza, Treviso, Belluno, Feltre, Venezia e Rovigo. Destinatari: i bambini che il giorno di Pasqua si sveglieranno in un letto d’ospedale invece che a casa propria. 🔗 Leggi su Veronasera.it I vigili del fuoco in Pediatria per consegnare le uova di Pasqua ai piccoli pazienti [FOTO]L’arrivo a sorpresa dei vigili ha suscitato curiosità ed entusiasmo nei bambini, che hanno ricambiato il dono con sorrisi e qualche abbraccio... Leggi anche: Novara, uova di Pasqua per i piccoli pazienti della Pediatria grazie all'associazione Gabry Little Hero Temi più discussi: Oltre 300 uova di Pasqua per i più piccoli: si rinnova il gesto di solidarietà di Fabio Mammi a favore della Croce Verde; SIM Carabinieri porta oltre 300 uova ai bambini ricoverati in nove ospedali del Veneto; Pasqua di dolcezza e speranza: 300 uova per i piccoli pazienti del Regina Margherita; Pasqua nei reparti pediatrici: Sim Carabinieri porta oltre 300 uova ai bambini ricoverati in nove ospedali del Veneto. Oltre 300 uova per i piccoli pazienti dei reparti di pediatria degli ospedali del VenetoL'iniziativa, concretizzatasi venerdì, è stata portata avanti dall'associazione professionale a carattere sindacale dell'Arma ... veronasera.it Pasqua Solidale: oltre 300 uova per i bambini ricoverati in ospedale in VenetoOltre 300 uova di Pasqua donate a bambini ricoverati in nove ospedali del Veneto dall'associazione SIM Carabinieri. lavocedivenezia.it Gaetano D’Agostino, oltre che come talent di Cronache, lavora nei settori giovanili ed è colpito in positivo dall’innovazione portata dal Como al nostro calcio. Che sia un progetto da emulare per tutti gli altri club #cronachedispogliatoio facebook La statua pellegrina della Madonna di Fatima viaggia da oltre 70 anni tra continenti e aeroporti: una storia di fede, missione e voli di linea con posto assegnato x.com