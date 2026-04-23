Un’auto elettrica dei carabinieri è stata consegnata ieri al reparto di pediatria dell’ospedale di Vigevano. La donazione è stata fatta da un padre di un bambino nato nelle scorse settimane nel reparto, che ha deciso di regalare il veicolo ai piccoli pazienti. La donazione è avvenuta sotto gli occhi del personale sanitario e del direttore dell’ospedale, la dottoressa Decembrino.

Vigevano (Pavia), 23 aprile 2026 – Un’ auto elettrica dei carabinieri è stata donata ieri al reparto di pediatria dell’ ospedale di Vigevano, diretto dalla dottoressa Lidia Decembrino. La consegna è avvenuta alla presenza del maresciallo ordinario dei carabinieri Mario Moleri e del tenente Antonietta Giordano. A voler fare il regalo è stato Vincenzo Russo, che ha avuto un figlio è nato proprio all’ospedale di Vigevano e seguito dal reparto di pediatria e nido. Le parole di papà Vincenzo. “Ringrazio Asst Pavia, il reparto di pediatria e la caserma dei carabinieri di Vigevano per la disponibilità concessa a realizzare questa donazione – ha detto Russo -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il padre di un bimbo nato in Pediatria a Vigevano dona ai piccoli pazienti un'automobilina elettrica dei carabinieri

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