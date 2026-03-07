Riforma della Polizia Locale | Maggiori tutele a chi protegge i cittadini Parla Montaruli

Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, è la relatrice della riforma della Polizia Locale. La proposta di legge mira a introdurre maggiori tutele per gli agenti che svolgono attività di protezione dei cittadini. La discussione sulla riforma coinvolge diversi rappresentanti politici e si concentra sulle modifiche alle norme esistenti per migliorare le condizioni di lavoro degli agenti.

In una intervista al Secolo d'Italia la vicepresidente dei Deputati di Fratelli d'Italia e relatrice del provvedimento illustra i principi guida del testo, nel giorno in cui ricorre l'anniversario della norma del 1986 Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera è relatrice della riforma della Polizia Locale. Il Secolo d’Italia l’ha intervistata oggi, 7 marzo, giorno in cui ricorre l’anniversario della legge quadro del 1986. Onorevole Montaruli dopo 40 anni di attesa il governo Meloni ha deciso di intervenire sul tema. Quale sono le linee guida che ispirano il provvedimento? Diamo maggiori tutele a chi deve tutelare i cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

