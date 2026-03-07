Polizia Locale il governo accelera sulla riforma | Più formazione fondi tutele e strumenti

Il governo ha annunciato un’accelerazione sulla riforma della Polizia Locale, con l’obiettivo di aumentare formazione, fondi, tutele e strumenti a disposizione degli agenti. La trasformazione normativa prevede modifiche che entreranno in vigore nel 2026 e riguardano la ridefinizione delle funzioni e delle risorse del corpo. La riforma coinvolge diversi aspetti operativi e organizzativi, senza specificare le modalità di attuazione.

Dopo quarant'anni di attesa arriva il via libera al disegno di legge delega che concretizza gli sforzi con un anche contratto separato e meno burocrazia grazie al sostegno economico del decreto Sicurezza Il panorama della sicurezza urbana in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione normativa che punta a ridefinire il ruolo della Polizia Locale nel corso del 2026. Al centro del dibattito legislativo si trova la necessità di superare una legge quadro ormai datata, che oggi compie 40 anni, per rispondere alle moderne esigenze di controllo del territorio e tutela dei cittadini. "Il miglior modo per dire grazie a tutti gli agenti di Polizia locale è quello di approvare la legge delega di riforma del Governo Meloni: su questa strada stiamo lavorando.