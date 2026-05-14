Polizia locale primo via libera alla riforma | Più tutele e strumenti per gli agenti

La Camera ha approvato la proposta di legge delega che mira a riformare l'ordinamento della polizia locale. La nuova normativa prevede un aumento delle tutele e l'introduzione di strumenti più efficaci per gli agenti. La discussione è avvenuta nel contesto di un procedimento legislativo volto a modificare le disposizioni attuali relative alle funzioni e alle condizioni di lavoro della polizia locale. La proposta ora passa all'esame del Senato per ulteriori passaggi procedurali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Primo via libera alla Camera per la proposta di legge delega che punta a riformare l’ordinamento della polizia locale. Ad annunciarlo è la deputata della Lega Laura Cavandoli, che parla di “un importante passo avanti” sul fronte della sicurezza urbana e della valorizzazione del ruolo degli agenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LA POLIZIA LOCALE SI RINFORZA: ENTRANO IN SERVIZIO 19 NUOVI AGENTI | 15/12/2025 Sullo stesso argomento Polizia Locale, il governo accelera sulla riforma: "Più formazione, fondi, tutele e strumenti"Dopo quarant'anni di attesa arriva il via libera al disegno di legge delega che concretizza gli sforzi con un anche contratto separato e meno... Leggi anche: Bodycam e tutele assicurative e legali: in arrivo la riforma della polizia locale Temi più discussi: Educazione alla legalità e sicurezza stradale in primo piano al polo scolastico di via Fratelli Rosselli; Bollettino della viabilità n. 47 - 11.5.2026; Polizia locale rafforzata, primo sì in commissione; Inaugurata la nuova caserma della polizia locale in via Cafasso. #MARGHERA Inaugurata la nuova caserma della Polizia Locale in via Cafasso! Un presidio moderno che rafforza la sicurezza del territorio e garantisce agli agenti spazi adeguati per lavorare al meglio. Questo è però solo il primo passo. Il progetto comples x.com Polizia di prossimità, al via i presidi della Polizia Locale a Inveruno e FuratoGli agenti saranno presenti nei mercati e nelle piazze con i nuovi security point sul territorio comunale. I prossimi presidi del servizio di polizia di prossimità sono in programma il 20 maggio a I ... legnanonews.com Polizia locale, al via il turno serale: dal primo novembre la terza rotazione, poi due giorni di riposo per i vigiliROVIGO - Si partirà il weekend del primo novembre con il terzo turno serale della Polizia locale. Ieri il sindaco Valeria Cittadin e l'assessore competente Michele Aretusini hanno incontrato gli ... ilgazzettino.it